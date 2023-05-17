Депутат Бурматов о поправках в закон о животных: принципы гуманизма остаются в приоритете

Москва, , 12:10 — REGNUM Наделение регионов полномочиями самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными нацелено на ответственность субъектов и налаживание на местах мер по регистрации питомцев, стерилизации, запрету на самовыгул и проведению просветительских мероприятий для владельцев. Так в беседе с ИА REGNUM первый заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал принятие Госдумой поправок в закон об ответственном обращении с животными.

Бездомные собаки Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее Государственная дума в первом чтении поддержала законопроект, наделяющий регионы правом самостоятельно определять порядок обращения с безнадзорными животными. Соответствующие поправки касаются закона об ответственном обращении с животными. Участие в голосовании приняли 350 депутатов. Принятие поправок поддержали 68,9% членов нижней палаты. Известно, что против законопроекта был 31 голос, воздержались девять депутатов. Субъектам предложили определять политику в сфере обращения с животными «с учётом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики региона». Согласно документу, решения должны приниматься «с учётом позиции граждан, проживающих в регионе».

«В этих поправках нет ничего криминального и живодёрского. В документе больше говорится про ответственность субъектов. Вопрос в том, что будет дальше в регионах, какие меры возьмут в этой части. Считаю, что самими востребованными полномочиями являются меры по регистрации животных, стерилизации, запрету и штрафу на самовыгул, по реализации программ, связанных с пристройством, и по просветительским мероприятиям. Всё что звучит — эвтаназия, умерщвление — этих слов не произносилось», — объяснил депутат.

Бурматов как один из авторов новой редакции закона об ответственном обращении с животными, принятого в 2018 году, не голосовал за принятие поправок, но согласился, что документ сегодня нуждается в доработке. Однако он отметил, что одна из важнейших частей документа — ст. 17, закрепляющая принципы гуманного отношения с безнадзорными кошками и собаками и запрещающая к ним жестокое отношение, — осталась нетронутой.

«Обращаю внимание, что мы не дали в закон поместить термины, связанные с эвтаназией, хотя такие предложения и звучали. Все принципы, как должно строиться отношение, остались нетронутыми. Принципы гуманизма остаются в приоритете», — подчеркнул Бурматов.

По итогам заседания депутат в своём Telegram-канале резюмировал, что «защищены должны быть все. Люди — от нападений животных, а животные — от жестокого обращения». Он также подчеркнул, что необходимо решать проблему, а не бороться со следствием.

«Наказывать надо тех, кто выкидывает животных (на следующей неделе Дума примет мои поправки в КоАП), и тех должностных лиц, кто не исполняет закон «Об ответственном обращении с животными», — написал депутат.

Обсуждение инициативы по наделению субъектов РФ полномочиями по самостоятельному принятию решений о судьбе бездомных животных, демонстрирующих агрессивное поведение, вызвало резонанс среди зоозащитников. Многие отметили, что поправки могут привести тому, что региональные власти разрешат убивать бездомных животных. Актриса, певица, телеведущая и зоозащитница Илона Броневицкая высказала в интервью ИА REGNUM мнение, что с новым законом Россия откатится в бандитские 90-е, когда по улицам ездили машины, из окон которых свободно стреляли по собакам.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России положительно оценило идею о передаче регионам полномочий в отношении с бродячими животными. Такая идея нашла поддержку у властей в связи с обострением ситуации с нападением бездомных собак на людей в некоторых российских регионах.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер предложил внести правки в закон о животных. По его мнению, документ должен позволять «гуманно усыплять» бродячих и домашних животных, если они «проявляют агрессию и несут угрозу жизни и безопасности». С такой инициативой Паслер выступил после того, как в Оренбурге бездомные собаки загрызли восьмилетнего мальчика, гулявшего возле гаражей. После трагедии СК РФ возбудил два уголовных дела — по статьям о халатности и об оказании небезопасных услуг.