Москва, 17 мая, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал масштабным проектом создание железной дороги между иранскими городами Решт и Астара на церемонии подписания соглашения с Ираном.

Михаил Климентьев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин в Кремле и президент Ирана Ибрагим Раиси (на экране) во время встречи в режиме видеоконференции, посвященной подписанию российско-иранского соглашения о сотрудничестве по созданию в Иране железной дороги Решт — Астара

Выступая по видеосвязи и приветствуя иранского коллегу Ибрагима Раиси и других представителей Ирана, президент отметил, что соглашение даёт старт реализации масштабного проекта по созданию транспортного коридора «Север — Юг».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3806387" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Мы много говорили о значимости выстраивания этой сквозной транспортной артерии, которая призвана связать российские порты на Балтике и северных морях с иранскими портами на побережье Персидского залива и Индийского океана», — сказал Путин.

Он напомнил, что принципиальной договорённости о совместной работе с Ираном в этом направлении Москва и Тегеран достигли на переговорах на высшем уровне в июле прошлого года.

«Между иранскими городами Рештом и Астарой будет проложена железнодорожная линия протяжённостью 162 км. Казалось бы, это небольшой участок, но её ввод в строй позволит наладить прямое, беспрерывное, или по-другому ещё специалисты говорят, бесшовное железнодорожное сообщение по всей протяжённости маршрута «Север — Юг», — заявил Путин.

Путин прибыл в Тегеран 19 июля 2022 года, где встретился с Раиси и с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. В начале августа агентство Mehr News сообщило, что на встрече президенты обсудили планы запуска железнодорожной линии Решт — Астара.