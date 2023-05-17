Москва, , 12:00 — REGNUM Бывшего участника телепроекта «Дом-2» Даниила Быковского задержали в центре Москвы за избиение 22-летнего мужчины. Пострадавший в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой находится в больнице. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Даниил Быковский Кадр из видео. Дом 2. Россия

В ночь с 9 на 10 мая к ресторану «Frank by Баста» на улице Рождественка вызвали наряд полиции из-за драки. На месте происшествия задержали бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Быковского, а пострадавшего доставили в больницу. Позже пострадавший молодой человек написал заявление на обидчика, а также сообщил о краже. Во время потасовки у него пропала сумка с документами.

«На улице Рождественка был задержан 21-летний молодой человек, на него был составлен протокол по по ч. 1 ст. 20.1 К РФ «Мелкое хулиганство», позже по факту хищения вещей было возбуждено уголовное дело по п. г, в, ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража», сейчас по делу ведётся следствие и устанавливаются все детали произошедшего», — рассказал собеседник агентства.

Журналисты ИА REGNUM связались с родственниками потерпевшего. По их словам, он заступился за девушку и после этого началась драка.

«Его били несколько человек, но кто они, я не знаю. На выходе из ресторана кто-то толкнул неизвестную девушку, она упала на асфальт, и мой брат за неё заступился. После этого его стали бить. Во время драки у него пропала сумка, а у девушки, которую толкнули, кажется, телефон украли. Брат получил черепно-мозговую травму», — объяснил брат пострадавшего.

Полиция выясняет, с кем отдыхал Даниил Быковский в ночь с 9 на 10 мая. По версии следствия, в избиении молодого человека могли участвовать профессиональные спортсмены, с которыми дружит Быковский. В соцсетях участника «Дома-2» много фотографий с совместных отпусков вместе с футболистами российской Премьер-лиги. Отец Даниила Александр Быковский — трехкратный чемпион России по легкой атлетике и тренер по плаванию.