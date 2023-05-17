Премьер-министр Эстонии Каллас: Украина не вступит в НАТО до окончания конфликта

Таллин, , 11:49 — REGNUM Украина не сможет войти в состав Североатлантического альянса (НАТО) до завершения конфликта. Об этом 17 мая заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас © VALDA KALNINA/ЕРА/ТАСС

«Украина не может вступить в НАТО, когда продолжается… (спецоперация. — Прим. Ред.)», — сказала она.

Каллас отметила, что при этом альянс не может игнорировать заявку Украины на вхождение в блок, и уточнила, что считает необходимым отправить Киеву побольше боеприпасов с дальним радиусом действия. По её утверждению, украинская сторона якобы не хочет атаковать территорию России, а только «защищается».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая газета The Wall Street Journal написала, что на саммите НАТО в июле 2023 года в Вильнюсе представители стран — членов блока могут принять решение об оказании Украине «немедленной помощи» в любых формах, кроме вступления в альянс. При этом, по данным газеты, предлагается оговорить, что в альянсе согласны принять Украину, но только в будущем.