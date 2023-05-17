Маск заявил, что хотел бы видеть на посту президента США нормального человека

Вашингтон, , 11:42 — REGNUM Следующий президент Соединённых Штатов Америки должен быть нормальным человеком. Именно такого кандидата американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск хотел бы видеть на посту главы Белого дома. Об этом бизнесмен заявил в интервью телеканалу CNBC.

Илон Маск © Global Look Press

«Я бы хотел, чтобы президентом был нормальный человек. Есть такая старая поговорка: нами бы лучше управляли люди, набранные случайно по телефонной книге, а не окончившие факультет Гарварда», ― пояснил Маск, отвечая на вопрос, жалеет ли он, что голосовал в 2020 году за действующего американского лидера Джозефа Байдена.

Предприниматель добавил, что хотел бы видеть в президенте, который, по его словам, является фактически главным исполнительным директором страны, профессионализм и способность исполнять обязанности главы государства, ведь каждый день ему приходится принимать множество решений.

«Очень важно, хороший ли это директор. Хочется, чтобы исполнительный директор США был хорош, эффективен», ― указал Маск.

Он также добавил, что считает честной победу Байдена на выборах в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предприниматель Илон Маск заявил, что бывший президент США Дональд Трамп победит на выборах в 2024 году, если сейчас будет арестован в рамках расследования дела о финансовых махинациях. При этом, по его мнению, Трампа переизберут с подавляющим преимуществом.

По мнению Маска, Соединённые Штаты должен возглавлять здравомыслящий человек. Бизнесмен уверяет, что сам он на президентских выборах голосовал за действующего американского лидера Джозефа Байдена. Однако Маск отметил, что выбора у него, по сути, не было.

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил, что победу на предстоящих президентских выборах в США может одержать американский предприниматель Илон Маск. По его мнению, владелец Twitter имеет авторитет куда больший, чем у того же Трампа или тем более Байдена. Такой исход был бы «интересным развитием событий», добавил замглавы Совбеза.