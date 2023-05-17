ДНР, 17 мая, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Между различными украинскими силовыми структурами происходят конфликты, которые зачастую перерастают в вооружённые столкновения. Об этом 17 мая рассказала жительница города Артёмовска в ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как отметила женщина, слова которой цитирует РИА Новости, горожане постоянно видели конфликты между разными силовиками Киева.

«Почему они не ладили, я не знаю. СБУ терпеть не могли ВСУ, ВСУ ненавидели нацбаты, нацбаты ненавидели ещё кого-то», — сказала она.

Жительница города пояснила, что когда в одном из домов находились военные ВСУ, а в расположенном напротив него — представители СБУ, между ними начался конфликт, переросший во взаимные обстрелы, из-за которого фактически страдали мирные жители.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая российский боец, участвующий в штурме Артёмовска, рассказал, что Киев перебрасывает на оборону города наиболее боеспособные подразделения. Он добавил, что под контролем ВСУ остался только «клочок площади», где они прячутся, но «дают отпор».

Также 16 мая глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что между боевиками украинского националистического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и членами местных криминальных группировок в городе Запорожье, временно захваченном ВСУ, произошла перестрелка. Он уточнил, что в результате неё получили ранения как минимум пять–шесть человек.