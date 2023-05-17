Москва, 17 мая, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Генерального директора государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова уволили из-за утраты доверия. Об этом заявил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Алексей Майшев/РИА Новости Ринат Максютов

«Уволен из-за утраты доверия», — рассказал источник.

Приказ об увольнении Максютова подписала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова 16 мая. Трудовой договор с гендиром должны расторгнуть 18 мая. Основанием для увольнения стало нарушение главы разработчика вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» закона «О противодействию коррупции», выразившееся в существовании конфликта интересов.

Максютов работал в центре «Вектор» с 2003 года. На должность гендиректора его назначили в сентябре 2016 года. До этого он руководил лабораторией диагностики и репозитория ДНК вируса натуральной оспы, занимал пост заместителя гендиректора центра по научной работе.