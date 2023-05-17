Москва, , 11:46 — REGNUM В «Аэрофлоте» заявили, что не используют детали с истёкшим ресурсом, так как обеспечены всеми необходимыми компонентами для надёжной работы. Об этом в пресс-службе авиаперевозчика сообщили в среду, 17 мая.

«Аэрофлот» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Безопасность полетов для «Аэрофлота» является главным приоритетом», — процитировал заявление ТАСС.

Как рассказали в компании, все комплектующие перед использованием проходят строгий контроль на соответствие требованиям качества и имеют все необходимые сертификаты.

Ранее глава Ространснадзора Виктор Басаргин на заседании комитета по транспорту в Госдуме заявил, что за 2022 год ведомство зафиксировало более 2 тысяч полётов российских авиакомпаний на зарубежных самолетах с компонентами, у которых истек ресурс. По его словам, это связано с увеличением стоимости и сроков доставки деталей.