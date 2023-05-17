Москва, 17 мая, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Коллективный Запад методично и цинично давит на союзников России по ЕАЭС и СНГ и обещает им при этом «золотые горы». Об этом 17 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Царьград», опубликованном на сайте МИД России.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Как отметил министр, в последнее время имеется много фактов, о которых свидетельствуют действия и заявления ближайших союзников и стратегических партнёров России, говорящих о том, что их ставят в крайне неудобное положение.

Лавров добавил, что союзники и партнёры Москвы стараются не совершать действий, которые приведут к экономическому ущербу, однако в этом случае они оказываются между двух огней.

«Львиная доля экономических связей приходится на Российскую Федерацию, ЕАЭС, СНГ. Но доля Запада в экономике Центральной Азии, Закавказья возрастает. Запад методично и цинично требует от них не делать шагов, противоречащих его интересам, обещая «золотые горы», — сказал он и уточнил, что фактически это оборачивается западным вмешательством во внутренние дела этих государств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 17 мая, Лавров заявил, что Россия продолжает быть открытой к дипломатии в решении вопроса с Украиной, однако со стороны Запада пока нет никаких серьёзных предложений. Он уточнил, что западные страны предлагают российской стороне закончить СВО, вернуться к границам 1991 года и отдать Киеву Крым.