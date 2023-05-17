Путин поздравил президента Казахстана Токаева с 70-летием

Москва, , 11:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин по телефону тепло поздравил коллегу из Казахстана Касым-Жомарта Токаева с юбилеем. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев © Александр Астафьев/РИА Новости

Отмечается, что главы государств в ходе беседы подтвердили настрой на укрепление отношений двух стран.

«Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанских союзнических отношений, расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям», ― говорится в сообщении.

Кроме поздравлений по телефону, российский лидер также направил Токаеву телеграмму.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 по 9 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению российского лидера совершил рабочий визит в Россию. В ходе зарубежной поездки казахстанский лидер посетил Ржевский мемориал, установленный в Тверской области, братскую могилу в деревне Трубино, а также принял участие в параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он также присутствовал на неофициальном завтраке, в котором принимали участие лидеры стран СНГ.

В рамках рабочего визита глава Казахстана провёл обстоятельный разговор с Путиным. Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, подчеркнули необходимость дальнейшего развития партнёрства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.