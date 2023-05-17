Лавров: Россия открыта к дипломатии по Украине, однако от Запада нет предложений

Москва, , 11:18 — REGNUM Россия продолжает быть открытой к дипломатии в решении вопроса с Украиной, однако со стороны Запада пока нет никаких серьёзных предложений. Об этом 17 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Царьград», опубликованном на сайте МИД России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров © Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

«Мы по-прежнему, как говорил президент России Владимир Владимирович Путин, открыты к дипломатии при понимании, что она будет серьёзной. Никаких серьёзных предложений со стороны наших западных коллег не видим», — сказал он.

Глава МИД уточнил, что периодически политологи со связями в столицах стран НАТО посылают России сигналы, о том, что спецоперацию якобы пора завершать, а также предлагают вернуться к границам 1991 года и отдать Киеву Крым.

«Разве это дипломатия? Во-первых, это ультиматумы и шантаж. Во-вторых, это полное непонимание нашей позиции, нашего народа и той реальности, сложившейся и закрепляющейся на земле», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 17 мая, Лавров заявил, что ряд стран Африки и Латинской Америки жалуется, что коллективный Запад «достал» их своими требованиями присоединиться к антироссийским санкциям. Взамен западные представители обещают «не наказывать» эти государства.