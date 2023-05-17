Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя в результате обстрела ВСУ

Донецк, , 11:20 — REGNUM Один человек погиб и четверо получили ранения в результате обстрела Донецка 17 мая со стороны ВСУ, написал глава города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

Последствия обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото © Сергей Аверин/РИА Новости

«По предварительной информации, в результате обстрела Петровского района на остановке по требованию по улице Петровского четыре мирных жителя получили ранения, один человек погиб», — сообщил Кулемзин.

Он добавил, что в микрорайоне Абакумов в Кировском районе Донецка в результате обстрела ВСУ получили повреждения остекление и забор частного жилого дома, расположенного на улице Джанкойской.

Утром СЦКК сообщил о массированном обстреле ВСУ Кировского района Донецка и города Горловки. С 21:00 мск 16 мая по 9:00 мск 17 мая ВСУ трижды обстреляли Донецк. В направлении Кировского и Петровского районов ВСУ выпустили 15 снарядов калибра 155 мм.