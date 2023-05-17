Лавров: в Африке и Латинской Америке жалуются, что Запад «достал», требуя ввести санкции против РФ

Москва, , 11:07 — REGNUM Ряд стран Африки и Латинской Америки жалуется на то, что коллективный Запад «достал» их своими требованиями присоединиться к антироссийским санкциям, обещая взамен «не наказывать» эти государства. Об этом 17 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Царьград», опубликованном на сайте МИД России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров © Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

«[Западные страны] угрожают напрямую и наказывают. Я спросил у некоторых своих друзей из Африки, Латинской Америки, которые жалуются на то, что Запад просто их «достал», по-русски говоря, требуя присоединиться к санкциям, что им предлагают взамен экономически, финансово. Если присоединяетесь к санкциям, значит теряете. Потупив взор, говорят, что в обмен обещают их не наказывать», — сказал он.

Глава МИД отметил, что вот так сегодня выглядит западная дипломатия, и уточнил, что заявления Запада о том, что он якобы изолировал Россию, свидетельствуют о том, что западные государства считают себя «пупом земли», что объясняет их политику.

Также Лавров добавил, что попытки коллективного Запада заставить присоединиться к санкционным мерам мирового большинства, так называемого Глобального Юга, сталкиваются с тем, что подавляющее большинство развивающихся государств намерено строить свою политику на основе национальных интересов, потребностей своей экономики и задач по решению социальных проблем.

Он подчеркнул, что проводимая западными странами политика проваливается.

«Да, они [страны Запада] апеллируют к результатам голосования в ООН по провокационным резолюциям, которые они составляют по-иезуитски, вставляя туда максимальное количество общепризнанных формулировок, но где-то между строк внедряя откровенно антироссийские пассажи <…> Они [страны Глобального Юга, мирового большинства] проголосовали, но к санкциям не присоединились. Чтобы только от них отстали», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США в ближайшие дни введёт дополнительные санкции против тех, кто вовлечён в военно-техническое сотрудничество России и Ирана. Он добавил, что уверен, что Москва ведёт с Тегераном консультации о закупке более современных беспилотников.