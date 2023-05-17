Москва, 17 мая, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины перебрасывают военную технику, поставленную США и Североатлантическим альянсом, в направлении линии фронта. Кадры, на которых запечатлена колонна американской бронетехники, двигающаяся к линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации, опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На новом ролике бронеавтомобили Oshkosh M-ATV и топливозаправщики едут по дороге в неизвестном месте. В кадр снимающего попали не менее 30 единиц техники», — говорится в сообщении «РВ».

Место съёмки неизвестно, однако авторы канала утверждают, что такие манёвры украинской армии говорят о продолжении подготовки к контрнаступлению.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Сети появились кадры с движущейся к линии фронта колонной Вооружённых сил Украины из американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley. На кадрах как минимум десять БМП. Эта техника закреплена за 47-й механизированной бригадой Вооружённых сил Украины (ВСУ).

О подготовке к контрнаступлению также говорит и то, что ВСУ наращивают группировку войск на донецком направлении. Как сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, здесь сохраняется большое скопление вооружения, военной техники, а также личного состава украинской армии. По его словам, большое количество военной техники с вооружением, боеприпасами и личным составом двигается по автодорогам на участке местности Миньковка ― Часов Яр.

Военный корреспондент Евгений Поддубный 11 мая сообщил о движущихся в сторону границы с Белгородской областью и на купянское направление колоннах военной техники ВСУ. В колоннах можно наблюдать самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, бронемашины с пехотой, а также танки западного производства.