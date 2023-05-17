Глава ГУР Украины Буданов попытался оправдаться после заявлений об убийствах россиян

Киев, , 10:52 — REGNUM Руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилл Буданов заявил, что часть его интервью Yahoo News 16 мая, где он говорит об убийствах россиян, якобы была подвергнута монтажу. Он попытался оправдаться за свои слова 17 мая в беседе с YouTube-каналом «Исландия».

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«Это немного порезанная версия того, что я сказал», — заявил он, комментируя свои заявления об убийствах россиян.

Буданов отметил, что, по его утверждению, он имел в виду не мирных жителей, а якобы «военных преступников».

Глава украинской разведки 16 мая заявил, что Киев причастен к убийствам известных россиян, включая медийных персон. При этом он не стал подтверждать или опровергать причастность Украины к подрыву писателя Захара Прилепина в Нижегородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 17 мая, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отсутствие реакции секретариата ООН на заявления Буданова о том, что его ведомство причастно к терактам против медийных лиц России, является возмутительным. Дипломат подчеркнула, что этому не может быть никаких оправданий.