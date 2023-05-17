Соучастника убийства военкора Татарского Юрия Денисова объявили в розыск

Москва, , 10:49 — REGNUM Соучастника убийства военного журналиста Владлена Татарского Юрия Денисова объявили в розыск. Это 17 мая следует из данных базы розыска МВД России.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Денисов Юрий Михайлович, 13 августа 1987 года рождения. Место рождения — город Снежное, Донецкая область, Украина», — следует из базы ведомства.

При этом не уточняется, по какой именно статье ведётся розыск.

В Санкт-Петербурге 2 апреля произошёл теракт, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин). Преступление совершила сторонница ФБК (внесён в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена) Дарья Трепова по заданию украинских спецслужб. Девушка на творческом вечере репортёра подарила ему статуэтку, которая через несколько минут взорвалась.

В ходе расследования удалось установить, что убийство Татарского вместе с Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов. Он через службу экспресс-доставки и посредника в Москве передал Треповой взрывное устройство, спрятанное в гипсовой статуэтке. По данным ФСБ, Денисов по заданию украинских спецслужб в феврале 2023 года прибыл из Киева через территорию Латвии в Московский регион, где собирал сведения об образе жизни и местах, которые посещал Татарский. Для того чтобы следить за Татарским, украинец приобрёл у жителя Кировской области поддержанное авто.

После теракта 3 апреля Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. Украинец объявлен в международный розыск.

Известно, что в своём родном городе Снежное (ДНР) Денисов запомнился как мошенник и вор. Он обокрал своих соседей и сбежал на Украину.

Семью Денисова односельчане описывают как неблагополучную. Они придерживались проукраинских взглядов задолго до 2014 года. На фоне этого нередко возникали конфликты с соседями. Люди жаловались, что Юрий, не стесняясь в выражениях, оскорблял всех прорусских жителей посёлка.

Денисов летом 2022 года приезжал к отцу во Владимир. Ему была нужна временная регистрация в доме родителя. По признанию родственника, Денисов уговорил отца сделать ему прописку. Также мужчина рассказал, что в основном Юрий жил на Украине.