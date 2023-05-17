В Рейкьявике запускается единственный в мире и самый объективный «виномер». Его главное назначение — перевести вину России как моральную категорию в конкретные материальные ресурсы или преимущества для «победителей» (США и союзников). Они посчитали, что сейчас самое время.

Пётр Тренин-Страусов, , 14:57 — REGNUM 16–17 мая 2023 года в укромном уголке континента — Исландии — собирается Совет Европы, чтобы разработать и утвердить механизм выплаты репараций России Украине. Важно отметить, что определять ущерб будет отнюдь не пострадавшая сторона, а «государства, которые не ведут войну против России».

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

Их постоянное упертое и лицемерное подчеркивание своей нейтральности важно не для того, чтобы отвести русские ракеты от Европы, а чтобы сохранить «нейтралитет» и «авторитет» в глазах своего общественного мнения и в глазах союзников/сателлитов для послевоенного урегулирования.

Совет Европы собирается отнюдь не по запросу Украины и не для того, чтобы обсудить методологическую, научную или консультационную помощь Украине в оценке ущерба, а для того, чтобы всё решить самим. Речь идет о самом желанном для Запада — возможности получить российские ресурсы надежно, бесплатно, надолго. Самый отработанный в истории способ — использовать долго создаваемый и настраиваемый моральный рычаг вины и «варварства» теперь против России.

Референс, как говорят в таких случаях, есть — это вина и ответственность Германии и Японии, которые до сих пор используются в качестве рычага отнюдь не в моральных и нравственных вопросах.

На основе итогов Второй мировой войны Германия и Япония предоставляют свои территории под военные базы США. Виной за Вторую мировую цементируется лояльность до потери самостоятельности этих стран и полнокровное участие во всех важных для США операциях и действиях — политических, экономических, военных. В этой части — мифически «решающей» американской роли в освобождении Европы от фашизма — никаких пересмотров итогов Второй мировой, конечно, не будет.

Авиабаза Военно-воздушных сил США «Рамштайн» в Германии © RONALD WITTEK/ЕРА/ТАСС

Надо обязательно оговориться, что да, конечно, вина колоссальная, и это никто не подвергает сомнению.

Важно другое — в Рейкьявике запускается единственный в мире и самый объективный «виномер». Его главное назначение — перевести вину России как моральную категорию в конкретные материальные ресурсы или преимущества для «победителей» (США и союзников). Они посчитали, что сейчас самое время.

Топливо для «виномера» готово: именно поэтому так скрупулёзно документировались и раздувались на весь мир события, которые можно было представить как «военные преступления» России.

Именно для этого раздувалась гитлеризация России — отождествление с Третьим рейхом, имея в виду не просто зло, а вину и репарации. Для этого выписывались ордера МУС, появились «угнанные дети», ужасы Бучи и прочее.

Вопрос не в том, что в действительности было, а чего не было. Вопрос в том, что фиксируется только то, что можно выдать за российские преступления.

Исландия, Рейкьявик. Владимир Зеленский выступает на саммите Совета Европы © Kay Nietfeld/Global Look Press

Западное общественное мнение, которое призвано «легитимизировать» любые решения приговором от имени «цивилизованных народов», разогрето до нужной температуры. Пока она не опустилась, нужно закрепить «курс» вины России к доллару и евро. Успеть надо, пока не началось украинское наступление, ход которого неясен.

От заседания Совета Европы следует ожидать нескольких моментов.

Во-первых, репарации будут увязаны с госдолгом Украины, потому что все кредиторы понимают, что Украина не сможет выплатить долги сама.

Во-вторых, их размер «подозрительно» будет равен или превысит размер замороженных активов России на Западе. До сих пор им не удавалось найти юридическую возможность распотрошить арестованное на основе морального права.

В-третьих, будет разработан механизм специальной преувеличенной оценки ущерба на монопольной основе, то есть никакие международные комиссии ООН с участием России, Китая или других действительно нейтральных государств не будут допущены. Любые попытки сделать объективную оценку с участием всех сторон будут натыкаться на риторику праведного взвизгивания: «агрессор и его приспешники не могут определять ущерб, который он нанес жертве!».

В-четвертых, будет разработана схема прямой выплаты репараций в западные банки под соусом, что так «надежнее», «правильнее», «безопаснее» и т.п. Возможно ожидать, что русские деньги будут сначала зачислены в счет погашения процентов и части долга Украины и, по сути, они же будут выданы в качестве кредитов на восстановление Украины. Следите за руками, как говорится в таких случаях.

К слову, мы часто по-русски обманываемся, когда думаем о военной и финансовой «помощи» запада Украине сейчас и обещанием плана Маршалла в будущем, что это реально помощь. На самом деле это кредиты, которые не только надо отдавать, но и которые даются стороне в безвыходной ситуации — как микрофинансовые организации бедным людям до получки.

Кстати, помощь США Западной Германии в рамках плана Маршалла шла одновременно со взиманием с нее репараций. Кредиты — это не помощь. Помощь — это, например, беспрецедентное в истории участие СССР станками и заводами в восстановлении Китая или списание долгов бывшим союзникам СССР.

В-пятых, будет еще раз проговорена и утверждена дымовая завеса моральной вины России, чтобы всем было совестно смотреть и думать о том, что кто-то может поживиться за счет войны: «Россия настолько ужасна, что все эти репарации — малая толика того, что надо было бы сделать с таким злом, а кто думает, что всё это ради денег, — просто аморален и не соответствует высоким западным ценностям».

Итак, то, что происходит сейчас в Исландии, — главное.

К этому всё шло и этим всё объясняется. Вне зависимости от исхода боев и при любом переговорном процессе России будет предложено выплачивать деньги. Или как «отступное» за территории, или как компенсации за урон, или даже как соучастие в восстановлении Украины «на равных» с Западом и т.п.

Исландия, Рейкьявик. Саммит Совета Европы © Kay Nietfeld/Global Look Press

Информационная подготовка общественного мнения в России тоже активно идет.

Все оппозиционно настроенные ЛОМы YouTube вещают с позиции того, что репарации — это вообще меньшее зло. Это просто деньги, а Россия богатая и не обеднеет. Лучше людям, чем строить «дворцы» и «плодить олигархов». Даже более того — это плата на входной билет в клуб цивилизованных. Или даже просто нормальная ситуация, когда одна из сторон выплачивает что-то другой при разводе. То есть и тут делается всё, чтобы успокоить и отвлечь внимание от главного.

Главное для них — выгода: репарации, деньги, ресурсы.

План минимум — ослабить конкурента. Даже потенциального. Даже союзника. Поэтому можно взорвать «Северные потоки» и выкачивать промышленность из Германии. План максимум — получить чужое себе: колонии, рынки, ресурсы, концессии, резервную валюту. Раньше на это работала сила. Теперь работают якобы ценности — западная «мораль и нравственность».

Это такая встроенная цивилизационная логика — всё бессмысленно без монетизации. В «плохих» странах всегда находятся нарушения прав человека, разработки оружия массового уничтожения, ксенофобия. Лидеры этих стран оказываются беспринципными авторитарными лидерами или даже диктаторами.

Степень «плохости» настраивается и регулируется на «виномере» в зависимости от лояльности к США — то затухает, то разгорается. Любопытно смотреть, как это происходит по отношению к Китаю, Турции, Саудовской Аравии, а сейчас — к Грузии.

В России мы переживаем по поводу двойных стандартов — это нравственно выводит из себя. Раньше, в период нацеленности на интеграцию, мы искали в этом какую-то особенную логику, а не найдя ее, считали, что просто не дано понять. Поверить в нечистоплотность западных светочей могли только уж отпетые и маргинализованные прохановы и коммуняки. Потом начали видеть в этом запредельную и пугающую инфернальность, а на самом деле всё просто: «под капотом» двойных стандартов — монетизация ценностей.

Хотя в монетизации нравственности действительно есть нечто инфернальное.