Носитель гиперзвуковых «Кинжалов» МиГ-31К уничтожил ЗРК Patriot в Киеве из воздушной засады

Москва, , 10:39 — REGNUM Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot в Киеве из воздушной засады уничтожил носитель гиперзвуковых ракет «Кинжал» МиГ-31К. Об этом 17 мая со ссылкой на источник сообщило РИА Новости.

Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Иван Шилов © ИА REGNUM

Собеседник издания пояснил, что этому поспособствовала скорость гиперзвуковой ракеты. Боевые расчёты противника ничего не смогли предпринять для защиты зенитных систем, добавил он.

«Фактически за счёт скорости «Кинжала» ЗРК США были внезапно поражены из воздушной засады — боевые расчёты противника ничего не могли предпринять для защиты своих зенитных систем», — подчеркнул источник.

Он также добавил, Patriot не успевают сменить позицию после стрельбы или зарядить новые ракеты в пусковые установки, потому что гиперзвуковым «Кинжалам» нужны считаные минуты, чтобы достичь целей на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный аналитик Джефф Ламер в статье в The National Interest заявил, что поставляемые Украине системы Patriot стали стратегической ошибкой США. Он подчеркнул, что система сама по себе не может использоваться в отрыве от других систем ПВО, так как её покрытие является частичным. Таким образом, она будет давать ложное ощущение защищенности украинского неба и станет легкой мишенью для ударов со стороны России, так как радары Patriot выдают своё местоположение, подчеркнул эксперт.

Ламер также отметил, что Patriot не позволят завершить конфликт и перейти к переговорам по возвращению Киеву Крыма и Донбасса, а лишь продлят кровавую бойню.

В ночь на 16 мая Вооружённые силы России уничтожили в Киеве гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» американский зенитно-ракетный комплекс ЗРК Patriot. Telegram-канал «Русская весна» опубликовал видеозапись, на которой запечатлено поражение американского противоракетного ЗРК Patriot ВСУ в ходе ночной атаки на объекты в Киеве.

Как пояснил военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский, уничтожению российскими военными американского ЗРК Patriot в Киеве способствовали уникальные возможности гиперзвуковой ракеты «Кинжал» и тактика ВС России по обнаружению систем ПВО Украины.

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