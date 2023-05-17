* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 17 мая, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Режиссёра Ивана Вырыпаева заочно арестовали по делу о фейках о российских Вооружённых силах. Об этом сообщили 17 мая в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Антон Новодережкин/ТАСС Режиссёр Иван Вырыпаев

Также решение о заочном аресте суд вынес в отношении продюсера Александра Роднянского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Вырыпаеву заочно предъявили обвинение в публичном распространение группой лиц заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (пункт «б» части 2 статьи 207.3 УК РФ), Роднянскому вменяют ту же статью о фейках, но без распространения группой лиц, а по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ).

В МВД сообщили о том, что Вырыпаев находится в розыске по уголовной статье. Telegram-канал Baza уточнил, что Вырыпаева разыскивают по делу о фейках об армии.

Вырыпаев с 2014 г. проживает и работает на территории Польши, а в мае прошлого года отказался от российского гражданства, получив польский паспорт.

В марте в Ярославле отменил показ спектакля по пьесе Вырыпаева из-за его отношения к событиям на Украине. Он заявил незадолго до этого о намерении отправлять свой гонорар в «фонды помощи Украине».