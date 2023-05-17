Луганск, 17 мая, 2023, 10:28 — ИА Регнум. На купянском направлении в зоне специальной военной операции зафиксированы действия профессиональных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ. Об этом 17 мая сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В районах населённых пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Коломыйчиха (купянское направление. — Прим. ред.) отмечаются действия хорошо экипированных украинских диверсионно-разведывательных групп», — написал он в своём сообщении.

Эксперт отметил, что из характера действий украинских диверсантов можно прийти к выводу, что они прошли профессиональный курс подготовки, в ходе которого получили высокие навыки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко рассказал, что украинские военные стали использовать тактику кочующих огневых средств на краснолиманском направлении. Он уточнил, что такие пикапы ВСУ оснащаются автоматическими миномётами, крупнокалиберными пулемётами, реактивными системами залпового огня калибра 80 мм, а также противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) и безоткатными орудиями СПГ-9.