Москва, , 10:21 — REGNUM Правоохранители объявили в розыск по уголовной статье режиссёра, сценариста и актёра Ивана Вырыпаева. Это 17 мая следует из данных базы розыска МВД России.

Режиссёр Иван Вырыпаев © Сергей Бобылев/ТАСС

«Вырыпаев Иван Александрович, 3 августа 1974 года рождения. Разыскивается по статье УК», — указывается в базе данных.

При этом не уточняется, по какой именно уголовной статье режиссёра объявили в розыск.

Режиссёр Иван Вырыпаев был руководителем театра «Практика» и основателем продюсерской компании WEDA в Польше. Также занимал преподаванием в ГИТИСе, школе-студии МХАТ и Варшавской академии театрального искусства. С 2014 года постоянно проживает и работает на территории Польши. В мае 2022 года отказался от гражданства России и получил польский паспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта в Ярославле театр имени Федора Волкова отменил показ спектакля «Солнечная линия» по пьесе Ивана Вырыпаева. Причиной отмены стала позиция автора по событиям на Украине.