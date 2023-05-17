Москва, 17 мая, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Дизайн интерьера салона среднемагистральных пассажирских самолётов Ту-214, основанный на разработках тридцатилетней давности, требует модернизации с учётом современных технологических решений. В этой связи российская авиакомпания «Аэрофлот» предложила компании «Туполев» (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию, ОАК) внести 99 изменений в дизайн салона лайнера. Такая просьба содержится в рабочей переписке между перевозчиком и производителем, сообщил «Коммерсантъ».

Вова Жабриков/URA. RU/TASS Салон самолёта

В частности, известно, что «Аэрофлот» предложил увеличить объём багажных полок, чтобы чемоданы размещались поперёк «на боку» и на одну полку помещалось до шести чемоданов. Также в числе предложений ― установка на креслах бизнес-класса под спинкой опускающейся подножки для пассажира, сидящего в следующем ряду.

Кроме того, был поднят вопрос об установке подставки для телефона или планшета. Однако, как следует из переписки авиакомпании с производителем, эти требования пока невыполнимы.

«Аэрофлот» также запросил приведение аварийно-спасательного оборудования Ту-214 в соответствие с западным. Однако в ОАК предлагают заменить его на российские аналоги, так как иностранные образцы перестали поставлять в Россию.

Как заявил гендиректор компании «Центр авиационных технологий и интерьера» (ЦАТИ) Сергей Павлов, «Аэрофлот» и ОАК находятся «в конструктивном диалоге» по формированию облика компоновки и параметров интерьера пассажирского салона самолётов Ту-214.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе заместитель председателя правительства — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в течение ближайших трёх лет авиакомпания «Аэрофлот» получит 63 отечественных пассажирских самолёта по программе льготного лизинга воздушных судов. По его словам, в это число войдут 34 лайнера Sukhoi Superjet New, 18 самолётов МС-21 и ещё 11 воздушных судов Ту-214.

К производству Ту-214 для коммерческих поставок в 2023 году Казанский авиационный завод приступил осенью 2022 года. На заводе, входящем в «Объединенную авиастроительную корпорацию» (ОАК) Ростеха, намерены нарастить мощности для выпуска Ту-214 в необходимом количестве.

Как уточнил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, самолёт Ту-214 полностью состоит из российских комплектующих, оснащён отечественными серийными двигателями ПС-90А.

По словам генерального директора Ульяновского конструкторского бюро приборостроения, входящего в АО «КРЭТ» госкорпорации Ростех, Александра Войта, магистральный самолёт Ту-214 российского производства с отечественной «начинкой» планируется выпустить к концу 2023 года.