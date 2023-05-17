Times of India: власти Индии одобрили покупку 370 квазибаллистических ракет «Пралай»

Нью-Дели, , 10:12 — REGNUM Совет по оборонным закупкам Индии, возглавляемый министром обороны станы Раджнатхом Сингхом, одобрил производство и приобретение 370 новых квазибаллистических твердотопливных ракет средней дальности «Пралай», которые предназначены для военно-воздушных сил и сухопутных войск. Об этом 17 мая сообщила газета Times of India со ссылкой на источники в минобороны.

Ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что эта ракета будет первой ракетой с неядерной боевой частью, стоящей на вооружении армии Индии. При этом 120 ракет из этого числа получат ВВС, а остальные 250 — сухопутные силы.

«Эти ракеты средней дальности в первую очередь предназначены для размещения на границе с Китаем», — заявил изданию один из источников.

Ракета «Пралай», которую создавали с 2015 года, может наносить удары на расстоянии от 150 до 500 км, эта дальность также может быть увеличена.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля первый замглавы государственной корпорации «Роскосмос» Андрей Ельчанинов рассказал, что представители госкорпорации обсуждают с индийской стороной объём поставок ракетных двигателей РД-191 и надеются скоро выйти на подписание контракта. Он добавил, что стороны обговаривают детали и характеристики поставок.