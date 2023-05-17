Москва, 17 мая, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко совершит рабочий визит в Республику Куба. Там он проведёт 20-е заседание российско-кубинской межправительственной комиссии и встретится с президентом страны Мигелем Диас-Канелем. Об этом 17 мая журналистам сообщили в аппарате вице-премьера.

Дмитрий Сандимиров/ТАСС Зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко

Визит состоится 17–19 мая.

Чернышенко и заместитель премьер-министра — министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Рикардо Кабрисас проведут заседание российско-кубинской межправительственной комиссии, а также примут участие в пленарной сессии российско-кубинского бизнес-форума.

Также запланировано посещение Гаванского университета с осмотром учебных аудиторий кафедры Института Александра Сергеевича Пушкина.

Кроме того, российская делегация посетит металлургический комбинат «Антильяна де Асеро им. Хосе Марти», где пройдёт торжественное открытие электросталеплавильного цеха.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин 29 апреля прибыл на Кубу с официальным визитом. Он принял участие в заседании комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальной ассамблеей Кубы, а также провёл встречи с руководителями республики. Депутаты обсудили вопросы законодательного обеспечения в разных сферах.

Председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес на встрече с председателем Государственной думы в Гаване от лица кубинских парламентариев осудил введённые против России односторонние санкции. Также он заявил, что кубинские власти осуждают политику расширения НАТО к российским границам.

В апреле 2023 года в рамках своего американского турне Кубу посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров.