Жуковский район, Калужская область, , 10:09 — REGNUM Неизвестного мужчину с большой сумкой заметили в районе взрыва беспилотника 16 мая под Калугой, сообщил 17 мая Telegram-канал SНОТ.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Силовые структуры, которые получили информацию о подозрительном человеке, начали проверку. По данным источника, мужчину видели в деревне Тарутино в районе трассы А-108.

После взрывов неизвестный исчез. По словам местных жителей, он всё время пытался находиться в толпе. Никто этого человека раньше не видел.

Обломки беспилотника самолётного типа нашли в районе Тарутино в Калужской области. Рассматривается версия, что дрон, начинённый взрывчаткой, запустили ВСУ, но система ПВО сбила беспилотник.