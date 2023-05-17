Politico: в 11-й пакет санкций Евросоюза не включат запрет импорта трубопроводного газа из России

Брюссель, , 10:01 — REGNUM В одиннадцатый пакет антироссийских санкций Европейского союза, скорее всего, не будет включён запрет на импорт трубопроводного газа из России. Об этом 17 мая написала газета Politico со ссылкой на источники.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Из того, что я слышал, очень маловероятно, что это пройдёт… Слишком большое сопротивление со стороны стран, зависящих от оставшегося газа», — цитирует издание слова одного из дипломатов ЕС.

Он уточнил, что сейчас обсуждение 11-го пакета антироссийских санкций уже почти закончено и вопрос о возможности включения в него указанной меры не рассматривался в ходе дискуссий.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая газета Financial Times со ссылкой на проект заявления лидеров «Группы семи» (G7) написала, что страны G7 и ЕС в рамках 11-го пакета санкций против России планируют запретить импорт российского трубопроводного газа на маршрутах, по которым Москва ранее сократила поставки. По данным издания, решение, которое лидеры G7 намерены принять на саммите в Хиросиме, также должно не допустить возобновления экспорта трубопроводного газа из России в такие страны, как Германия и Польша.