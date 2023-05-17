Киев, 17 мая, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Украина «ведёт работу» с рядом представителей российской оппозиции. Это 16 мая признал глава Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью, которое опубликовал YouTube-канал «Исландия».

President.gov.ua Кирилл Буданов

«С некоторыми деятелями мы ведём работу. Это же понятно абсолютно», — сказал он, отметив, что указанные лица являются украинскими информаторами.

При этом Буданов не стал уточнять, с кем именно из оппозиционеров работает Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 17 мая, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отсутствие реакции секретариата ООН на заявления Буданова о том, что его ведомство причастно к терактам против медийных лиц России, является возмутительным. Она подчеркнула, что этому не может быть никаких оправданий.