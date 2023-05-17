Всеволожск, Ленинградская область, 17 мая, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Неизвестные совершили поджог релейного шкафа на железной дороге в Ленинградской области, сообщил Telegram-канал Baza.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

По информации источника, пожар вспыхнул ночью с 16 на 17 мая на перегоне Ржевка — Мельничный Ручей рядом с городом Всеволожском.

«Сотрудники РЖД заметили уже тлевший шкаф (изнутри он полностью сгорел) и потушили его самостоятельно. На нём виднелись следы взлома», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сгоревший релейный шкаф был установлен на путях, которые используются для движения пригородных пассажирских поездов. При этом движение не останавливалось.

Сейчас поджигателя разыскивает полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая в Челябинской области сотрудники УФСБ России задержали трёх граждан, которые пытались совершить диверсию на перегоне железной дороги. Попытка диверсии произошла на перегоне Супряк — Цемзавод в 20 км от Магнитогорска.

Позже, 15 мая, в Новосибирской области задержали трёх подростков, которых подозревают в поджоге релейного шкафа. Они 23 апреля совершили поджог около станции Инская, возгорание оперативно ликвидировали сотрудники железной дороги. Подозреваемые пояснили, что одному из них в мессенджере пришло предложение совершить за деньги несколько диверсий на железной дороге.