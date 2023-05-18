Музей народного творчества и быта села Зиреклы Экспонаты Музея народного творчества и быта села Зиреклы (Татарстан)

За год в России преобразятся почти 400 региональных музеев

18 мая, в Международный день музеев, в российских регионах откроются новые выставки, пройдут тематические лекции, экскурсии, научные чтения, специальные занятия с детьми. Учреждения становятся технологичнее и доступнее благодаря нацпроекту «Культура». Только в этом году почти четыре сотни региональных музеев полностью преобразятся. 316 учреждений оснастят современным оборудованием, в 82 пройдет капитальный ремонт.

В рязанском селе Большие Можары после капитального ремонта распахнул свои двери Сараевский районный краеведческий музей. Музейные здания расположены в живописной усадьбе помещика Дмитрия Кормилицина. Строители выполнили огромный объем работ: отремонтировали крышу и облицевали здание снаружи, провели внутреннюю отделку помещений. Также полностью заменили системы водоснабжения, отопления и водоотведения, установили охранную и противопожарную сигнализации, видеонаблюдение и многое другое.

«Здания музея давно нуждались в капитальном ремонте. Благодаря участию в национальном проекте два здания музея стали единым комплексом — проект капремонта включал и создание перехода-галереи», — поделилась с ИА REGNUM начальник отдела культуры администрации Сараевского района Марина Черкасова.

По итогам проведенных работ площадь экспозиций увеличилась более чем на 200 кв. метров. Закуплено и уже используется инновационное мультимедийное оборудование.

Сараевский районный краеведческий музей Экспонаты Сараевского районного краеведческого музея (Рязанская обл.)

Музей в Больших Можарах открылся для посетителей в сентябре 2012 года. Эта живописная территория — 3 гектара — окружена вековыми елями и липами. Отсюда видно реку Пару, зеркальные пруды, рядом лес. Показать в музее есть что: истории сёл Большие и Меньшие Можары — почти 400 лет.

На базе обновленного музея также работает этноплощадка туристического проекта #НаряднаяГуберния. Проект позволяет познакомиться с местной историей и традициями. Здесь можно увидеть образцы старинного можарского народного костюма, костюмов окрестных сёл и деревень, интерьер крестьянской избы и предметы быта — прялки, прядильный станок, горшки, ухваты

Сараевский районный краеведческий музей Посетители Сараевского районного краеведческого музея (Рязанская обл.)

«Музейный фонд сейчас насчитывает около 800 экспонатов. Представлены предметы прикладного искусства, этнографии, нумизматики, археологии, печатная продукция советского времени, документы и фотографии. Есть и уникальные предметы. Нацпроект помогает всё это сохранить», — рассказала ИА REGNUM директор Сараевского краеведческого музея Галина Личинина.

В селе Зиреклы Новошешминского района Татарстана после капитального ремонта торжественно открылся Музей народного творчества и быта. Он расположен в кирпичном здании клуба, построенного в 1973 году. За почти полвека эксплуатации здание обветшало и последние годы находилось в аварийном состоянии. После ремонта фасада, кровли, оконных проемов и входной группы, замены дверей, систем отопления и других работ музей отметил свой «второй день рождения».

В музее собраны ручные работы односельчан XIX–XX веков: выборные полотенца с красными концами, на которых ни один узор не повторяется, вышитые полотенца на белой вязи с растительными формами орнаментов, вышитые подзоры, настенные вышивки, вышитые гладью, крестом, тамбуром, намазлыки (молитвенные коврики), женские платья, тюбетейки, домотканые скатерти (пестрядь), предметы быта.

Музей стал духовным центром не только села, но и района. «Наш музей является точкой притяжения для всех жителей. Его сотрудники помогают находить тематическую информацию к различным значимым датам, она публикуется в СМИ и социальных сетях. Все патриотические и национальные мероприятия тоже проводятся в музее на постоянной основе», — отметил в беседе с ИА REGNUM глава села Джалиль Гафутдинов. По его словам, местные жители обращаются в музей, если нужно отыскать родственную нить или узнать подробности о какой-то значимой для них дате. Бывает, что из архивов других регионов местных музейщиков просят помочь с нахождением необходимых данных.

«Национальный проект делает большое дело, обеспечивая связь поколений, помогая сохранить национальные корни и культуру. Хочется надеяться, что со временем у нашего музея появится более просторное помещение: экспонатов очень много, хочется достойно представлять их посетителям», — подчеркнул Джалиль Гафутдинов.

Музей народного творчества и быта села Зиреклы Посетители Музея народного творчества и быта села Зиреклы (Татарстан)

«Музеи — это память и просвещение, они должны быть доступны абсолютно всем. А в такие времена, как сейчас, музей — это лучшее лекарство», — считает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Посещение музеев в России стало доступнее для подрастающего поколения благодаря всероссийской программе «Пушкинская карта». Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет по ней могут ходить в музеи за счет федерального бюджета. На балансе карты — 5 тысяч рублей, на которые можно сходить в театр, филармонию, кино или музеи. В программу входят все российские фильмы, в том числе созданные без государственной поддержки, — после их одобрения на экспертном совете при Министерстве культуры России.

Чтобы получить карту, нужно скачать приложение «Госуслуги. Культура», авторизоваться в нём с помощью учётной записи на портале «Госуслуг» и подтвердить выпуск виртуальной карты. Афиша актуальных событий доступна на портале Культура. рф. На сегодняшний день Пушкинскую карту оформили больше 8 миллионов молодых россиян.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Культура» призван расширить доступность культурных благ для всех жителей страны. С этой целью по всей России проходит капитальный ремонт муниципальных музеев. В учреждениях появляется специализированное оборудование, доступ к высокоскоростному интернету, внутренняя навигация, доступная среда, пространство для общения и проведения просветительских мероприятий, аудиогиды. В прошлом году капитально отремонтировали 31 учреждение. К концу 2024 года будет реконструировано 142 муниципальных музея.