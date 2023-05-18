За год в России преобразятся почти 400 региональных музеев
За год в России преобразятся почти 400 региональных музеев
18 мая, в Международный день музеев, в российских регионах откроются новые выставки, пройдут тематические лекции, экскурсии, научные чтения, специальные занятия с детьми. Учреждения становятся технологичнее и доступнее благодаря нацпроекту «Культура». Только в этом году почти четыре сотни региональных музеев полностью преобразятся. 316 учреждений оснастят современным оборудованием, в 82 пройдет капитальный ремонт.
В рязанском селе Большие Можары после капитального ремонта распахнул свои двери Сараевский районный краеведческий музей. Музейные здания расположены в живописной усадьбе помещика Дмитрия Кормилицина. Строители выполнили огромный объем работ: отремонтировали крышу и облицевали здание снаружи, провели внутреннюю отделку помещений. Также полностью заменили системы водоснабжения, отопления и водоотведения, установили охранную и противопожарную сигнализации, видеонаблюдение и многое другое.
«Здания музея давно нуждались в капитальном ремонте. Благодаря участию в национальном проекте два здания музея стали единым комплексом — проект капремонта включал и создание перехода-галереи», — поделилась с ИА REGNUM начальник отдела культуры администрации Сараевского района Марина Черкасова.
По итогам проведенных работ площадь экспозиций увеличилась более чем на 200 кв. метров. Закуплено и уже используется инновационное мультимедийное оборудование.
Музей в Больших Можарах открылся для посетителей в сентябре 2012 года. Эта живописная территория — 3 гектара — окружена вековыми елями и липами. Отсюда видно реку Пару, зеркальные пруды, рядом лес. Показать в музее есть что: истории сёл Большие и Меньшие Можары — почти 400 лет.
На базе обновленного музея также работает этноплощадка туристического проекта #НаряднаяГуберния. Проект позволяет познакомиться с местной историей и традициями. Здесь можно увидеть образцы старинного можарского народного костюма, костюмов окрестных сёл и деревень, интерьер крестьянской избы и предметы быта — прялки, прядильный станок, горшки, ухваты
«Музейный фонд сейчас насчитывает около 800 экспонатов. Представлены предметы прикладного искусства, этнографии, нумизматики, археологии, печатная продукция советского времени, документы и фотографии. Есть и уникальные предметы. Нацпроект помогает всё это сохранить», — рассказала ИА REGNUM директор Сараевского краеведческого музея Галина Личинина.
В селе Зиреклы Новошешминского района Татарстана после капитального ремонта торжественно открылся Музей народного творчества и быта. Он расположен в кирпичном здании клуба, построенного в 1973 году. За почти полвека эксплуатации здание обветшало и последние годы находилось в аварийном состоянии. После ремонта фасада, кровли, оконных проемов и входной группы, замены дверей, систем отопления и других работ музей отметил свой «второй день рождения».
В музее собраны ручные работы односельчан XIX–XX веков: выборные полотенца с красными концами, на которых ни один узор не повторяется, вышитые полотенца на белой вязи с растительными формами орнаментов, вышитые подзоры, настенные вышивки, вышитые гладью, крестом, тамбуром, намазлыки (молитвенные коврики), женские платья, тюбетейки, домотканые скатерти (пестрядь), предметы быта.
Музей стал духовным центром не только села, но и района. «Наш музей является точкой притяжения для всех жителей. Его сотрудники помогают находить тематическую информацию к различным значимым датам, она публикуется в СМИ и социальных сетях. Все патриотические и национальные мероприятия тоже проводятся в музее на постоянной основе», — отметил в беседе с ИА REGNUM глава села Джалиль Гафутдинов. По его словам, местные жители обращаются в музей, если нужно отыскать родственную нить или узнать подробности о какой-то значимой для них дате. Бывает, что из архивов других регионов местных музейщиков просят помочь с нахождением необходимых данных.
«Национальный проект делает большое дело, обеспечивая связь поколений, помогая сохранить национальные корни и культуру. Хочется надеяться, что со временем у нашего музея появится более просторное помещение: экспонатов очень много, хочется достойно представлять их посетителям», — подчеркнул Джалиль Гафутдинов.
«Музеи — это память и просвещение, они должны быть доступны абсолютно всем. А в такие времена, как сейчас, музей — это лучшее лекарство», — считает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Посещение музеев в России стало доступнее для подрастающего поколения благодаря всероссийской программе «Пушкинская карта». Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет по ней могут ходить в музеи за счет федерального бюджета. На балансе карты — 5 тысяч рублей, на которые можно сходить в театр, филармонию, кино или музеи. В программу входят все российские фильмы, в том числе созданные без государственной поддержки, — после их одобрения на экспертном совете при Министерстве культуры России.
Чтобы получить карту, нужно скачать приложение «Госуслуги. Культура», авторизоваться в нём с помощью учётной записи на портале «Госуслуг» и подтвердить выпуск виртуальной карты. Афиша актуальных событий доступна на портале Культура. рф. На сегодняшний день Пушкинскую карту оформили больше 8 миллионов молодых россиян.
Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Культура» призван расширить доступность культурных благ для всех жителей страны. С этой целью по всей России проходит капитальный ремонт муниципальных музеев. В учреждениях появляется специализированное оборудование, доступ к высокоскоростному интернету, внутренняя навигация, доступная среда, пространство для общения и проведения просветительских мероприятий, аудиогиды. В прошлом году капитально отремонтировали 31 учреждение. К концу 2024 года будет реконструировано 142 муниципальных музея.