Жуковский район, Калужская область, 17 мая, 2023, 09:46 — ИА Регнум. В Сети появились кадры беспилотника, который упал и взорвался в Калужской области. Фотографии опубликовал Telegram канал SHOT.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

На снимках видна воронка от взрыва, а также железные обломки беспилотного летательного аппарата. Судя по кадрам, основная часть дрона упала в лесу.

«[На месте] образовалась воронка глубиной четыре метра и шириной восемь метров. Обнаружено множество обломков от беспилотника самолётного типа без опознавательных знаков», ― уточнил источник Telegram-канала.

По данным авторов канала, из-за падения беспилотника образовалась воронка глубиной четыре метра и шириной восемь метров. На обломках беспилотника не нашли опознавательных знаков.

Как сообщало ИА REGNUM, беспилотник самолётного типа взорвался в районе деревни Тарутино в Жуковском районе Калужской области. Обломки дрона обнаружили в лесу возле трассы А-108 «Московское большое кольцо».

Местные жители рассказали, что видели взрыв беспилотника самолётного типа над трассой в Калужской области. По их словам, это произошло около семи часов утра. Они добавили, что БПЛА летел очень быстро, затем прозвучало два оглушительных взрыва. Обломки дрона разлетелись по дороге у леса.