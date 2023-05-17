Эксперт Марочко заявил, что ВСУ используют на краснолиманском направлении кочующие огневые средства

Луганск, , 09:40 — REGNUM Украинские военные стали использовать тактику кочующих огневых средств на краснолиманском направлении. Об этом 17 мая сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В районах населённых пунктов Макеевка (ЛНР) и Невское (краснолиманское направление — ред.) вооружённые формирования Украины активно применяют тактику кочующих огневых средств на базе пикапов», — написал он в своём сообщении.

Эксперт отметил, что эти пикапы ВСУ оснащаются автоматическими миномётами, крупнокалиберными пулемётами, реактивными системами залпового огня калибра 80 мм, а также противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) и безоткатными орудиями СПГ-9.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко рассказал, что украинские военные продолжают наращивать группировку сил на донецком направлении. Он уточнил, что большое количество военной техники с вооружением, боеприпасами и личным составом двигается по автодорогам на участке местности Миньковка ― Часов Яр.