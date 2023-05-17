Ульяновск, 17 мая, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Поджигателя отдела полиции задержали в Ульяновске, сообщил 17 мая Telegram-канал SHOT.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Диверсант уверяет, что решил спалить здание из-за личной неприязни к участковым», — сообщил канал.

Поджигателем оказался безработный мужчина 55 лет, устроивший пожар в пункте полиции № 4: он облил окна и вход здания горючей жидкостью, поджег и удалился. Однако его быстро нашли.

Мужчина объяснил, что напал на полицейское управление из-за начатой в отношении него проверки. Поджогом он, ранее неоднократно судимый, выразил своё недовольство.

Против поджигателя возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.