Липецк, , 09:29 — REGNUM Из-за угрозы минирования здания Липецкого государственного технического университета (ЛГТУ) студентов и преподавателей вуза эвакуировали. Об этом 17 мая сообщил Telegram-канал ЛГТУ.

Фасад ЛГТУ3 Lena Nikolena.

«Внимание! Есть угроза минирования. Объявлена эвакуация из университета. Это не учебная тревога. Всем покинуть территорию университета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объявление о возвращении университета к учебному процессу будет сделано дополнительно. В вузе проходят обучение свыше 7,1 тыс. студентов и работают 390 штатных специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая неизвестные сообщили об угрозе взрыва в московском торговом центре «Кунцево плаза», который находится в западной части столицы. После этого на территории ТЦ искали взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества.