Белгород, 17 мая, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Жители города Белгорода заявили о взрывах в небе над городом. Об этом 17 мая сообщил Telegram-канале Shot.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

«Жители Белгорода сообщают о взрывах над городом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, согласно предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), которой удалось сбить дрон противника.

Также указывается, что официальных комментариев по этому поводу пока не появилось, сообщений о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 17 мая, местные жители рассказали, что видели взрыв беспилотника самолётного типа над трассой в Калужской области. По их словам, дрон летел очень быстро и затем было слышно два громких взрыва.