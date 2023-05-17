Лозанна, Швейцария, , 09:14 — REGNUM Российские и белорусские тяжелоатлеты, которые нарушили условия нейтрального статуса при участии в международных соревнованиях, могут быть оштрафованы на 5 тыс. долларов. Об этом говорится в регламенте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под эгидой IWF.

Тяжёлая атлетика © Aleksander Polyakov/Global Look Press

В документе, который приводит ТАСС, уточняется, что решение о наказании ранее оформивших нейтральный статус и нарушивших его будет принимать комиссия по этике и дисциплине. Последняя имеет полномочия от исполкома IWF подтверждать или аннулировать дисквалификации спортсменов и обслуживающего персонала, самостоятельно принимать решения о наказании и продлении санкций и аннулировать спортивные результаты.

Отмечается, что также комиссия может подвергнуть спортсмена или его персонал штрафу в размере до 5 тыс. долларов и наложить штраф до 100 тыс. долларов на национальную федерацию. При этом при несогласии другой стороны с этим окончательное решение примет Спортивный арбитражный суд.

Также указывается, что все желающие получить нейтральный статус должны заполнить индивидуальные декларации (обязательства) с подтверждением того, что у них нет контрактных или других связей с вооружёнными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая Европейский союз дзюдо (EJU) поддержал решение Международной федерации дзюдо (IJF) о допуске 20 нейтральных спортсменов из Белоруссии и России к участию в олимпийской квалификации на Игры-2024 в Париже. Эти спортсмены из Белоруссии и России после чемпионата мира в Дохе сохранят шансы на отбор на Олимпиаду.