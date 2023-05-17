Politico: Евросоюзу придётся выбирать между Турцией и Украиной при расширении сообщества

Брюссель, , 09:02 — REGNUM Из-за сложностей экономического характера Европейский союз не сможет одновременно принять в свой состав Турцию и Украину. Об этом 17 мая говорится в статье Politico.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы — это последнее расширение. Немыслимо, чтобы ЕС смог поглотить как Турцию, так и Украину. Рынок этого не вынесет», — цитирует издание слова высокопоставленного чиновника ЕС.

Уточняется, что из-за существенной поддержки Украины европейскими властями Брюссель вынужден будет заявить о том, что Турция никогда не войдёт в состав сообщества.

Также указывается, что в связи с этим в ЕС многие «выдохнут с облегчением» в случае, если во втором туре выборов президента Турции победит действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, а не кандидат от турецкой оппозиции, выступающий за большую интеграцию с сообществом.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая украинский президент Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, теперь настало время для принятия решения о начале переговоров о членстве Украины в ЕС. Он добавил, что надеется, что в июне Киев получит позитивную промежуточную оценку от ЕК прогресса на пути евроинтеграции.