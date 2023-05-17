Захарова назвала возмутительным отсутствие ответа ООН на заявления главы ГУР Украины Буданова

Москва, , 08:50 — REGNUM Отсутствие реакции секретариата Организации Объединённых Наций (ООН) на заявления руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что его ведомство причастно к терактам против медийных лиц России, является возмутительным, и этому не может быть никаких оправданий. Об этом 17 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

«На это абсолютно чёткое, лобовое признание Организация Объединенных Наций — не в виде коллектива стран, а в виде её секретариата — не смогла дать никакого ответа. [Представитель Генерального секретаря ООН] Стефан Дюжаррик заявил, что он не видел подобного заявления. Это возмутительно, нет других слов, которые могли бы описать», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что в этой ситуации, по её мнению, секретариату ООН нет никакого оправдания.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая Буданов заявил, что Киев причастен к убийствам известных россиян, включая медийных персон. При этом он не стал подтверждать или опровергать причастность Украины к подрыву писателя Захара Прилепина в Нижегородской области.