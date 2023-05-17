Калуга, 17 мая, 2023, 08:49 — ИА Регнум. Взорвавшийся в районе деревни Тарутино (Жуковский район, Калужская область) беспилотник самолётного типа — это советский Ту-141 «Стриж», 17 мая сообщил Telegram-канал SHOT.

Иван Шилов ИА REGNUM Ту-141 Стриж

По данным источника канала, ударный беспилотник ВСУ, вероятно, переделали в дрон-камикадзе. Для этого украинцы снимают с БПЛА всё оборудование, прикрепляя к нему взрывчатку и поражающие элементы, а также дополнительный бак для топлива.

Дальность полета такого дрона достигает тысячи километров, отмечает канал, добавляя, что именно такой украинский Ту-141 «Стриж» в прошлом году в марте упал в Загребе. Аналогичные аппараты уже падали в лесу под Калугой и под Тулой.

Беспилотник рухнул и взорвался рядом с Тарутино в ночь на 17 мая. Есть информация, что его сбила система ПВО. Очевидцы рассказали, что дрон летел очень быстро, затем они услышали два очень громких взрыва и увидели разлетающиеся обломки.