Пользователи Twitter потребовали от главы ЕК фон дер Ляйен уйти в отставку после слов о России

Брюссель, , 08:46 — REGNUM Публикация главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о саммите Совета Европы с участием украинских активистов вызвала негативную реакцию у пользователей Twitter. Они посоветовали немецкому политику покинуть свой пост.

Урсула фон дер Ляйен © EPA/JULIEN WARNAND/ТАСС

«Каждый раз, когда ты открываешь рот, количество граждан Европы, отвергающих ЕС и НАТО, растёт в геометрической прогрессии», — отметил mafarrico.

Ещё один комментатор считает, что Европа делает довольно хорошую работу по подрыву демократии внутри себя же, другие посоветовали фон дер Ляйен вернуться домой или просто исчезнуть.

«Подай в отставку и отправляйся в тюрьму!» — написал benutzer.

Ettore Fieramosca отметила, что подобные заявления выглядят как как бюллетени новостей от нацистов во время Второй мировой войны.

Iain Muir уверен, что необходимо требовать ответственности от США, НАТО и ЕС за то, что они ведут прокси-войну против России.

В Исландии 16 мая открылся двухдневный саммит Совета Европы. Он завершится вечером 17 мая пресс-конференцией.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен разместила пост в Twitter о саммите Совета Европы с участием украинских активистов, где заявила, что украинские правозащитники требуют ответственности за якобы военные преступления России.

Как сообщало ИА REGNUM, на церемонии вручения президенту Украины Владимиру Зеленскому премии имени Карла Великого в немецком городе Аахене глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина борется за общие с ЕС ценности, включая демократию и верховенство закона. Это вызвало резкое осуждение пользователей Twitter.

Пользователи удивлены тем, что лидеру киевской власти вручили награду за вклад в объединение Европы. В большинстве своём комментаторы сошлись во мнении, что жители Европы хотят мира и выступают за урегулирование конфликта на Украине, осуждают поставку оружия Западом Украине.