Жуковский район, Калужская область, , 09:10 — REGNUM Местные жители рассказали, что видели взрыв беспилотника самолётного типа над трассой в Калужской области, сообщил 17 мая Telegram-канал SHOT.

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М3» ПВО © РИА Новости

«Мы были на пикнике с семьёй в лесу, часов в семь увидели большой беспилотник в небе, его сбили, он не горел», — сообщил местный житель.

По его словам, беспилотник летел очень быстро, затем прозвучало два оглушительных взрыва. Обломки дрона разлетелись по дороге у леса, отметил очевидец, добавив: «Мы с семьёй убежали сразу после этого».

Обломки беспилотника нашли в районе деревни Тарутино Жуковского района в лесу рядом с трассой А-108 «Московское большое кольцо». Идёт поиск точного места падения дрона.