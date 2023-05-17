Минобороны: артиллеристы ЦВО забросили на позиции ВСУ листовки с призывом сдаваться

Москва, , 08:41 — REGNUM Расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Центрального военного округа (ЦВО) отправили на позиции ВСУ в зоне специальной военной операции агитационные снаряды, в которых находятся листовки с призывом сдаваться. Об этом 17 мая сообщили в Минобороны России.

Работа расчёта РСЗО «Град» (с) РИА Новости

«Военнослужащие расчётов реактивных систем залпового огня «Град» Центрального военного округа применили агитационные снаряды по позициям националистов в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие перед нанесением артиллерийских ударов провели залистование специальными агитационными листовками позиций военнослужащих ВСУ с призывами сложить оружие и сдаться, сохранив свои жизни», — приводит слова представителя оборонного ведомства РИА Новости.

Он указал, что агитационный снаряд для РСЗО «Град» — это реактивный снаряд с боевой частью, где вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества содержатся рулоны с более чем одной тысячей агитационных листовок.

Представитель Минобороны уточнил, что на листовках напечатаны призывы к украинским военным добровольно сдаваться и убеждать в этом своих сослуживцев, так как это сохранит им жизнь и позволит прекратить бессмысленное кровопролитие при продолжении боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 16 мая, стало известно, что истребитель МиГ-31К, являющийся носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал», уничтожил в Киеве американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Самолёт поразил ЗРК производства США из воздушной засады.