Минобороны опубликовало рассказ командира танка Т-90М «Прорыв» о достоинствах новой боевой машины

Москва, , 08:31 — REGNUM Командир танка Т-90М «Прорыв» с позывным Егерь, служащий в зоне специальной военной операции, перечислил характеристики этой новой боевой машины, которые позволяют вести бои более эффективно. Видеоролик с рассказом военнослужащего опубликовали 17 мая в Telegram-канале Министерства обороны России.

Танк Т-90М «Прорыв» © Алексей Майшев/РИА Новости

«Раньше нашим танком был Т-72. Сейчас Т-90М. Это надежная машина, у нее более эффективная защита, трансмиссия лучше защищена. Пулемет управляется с джойстика, имеется тепловизор — все это очень удобно», — сказал боец.

По словам Егеря, четыре камеры, уставленные на корпусе танка, значительно улучшают обзор командиру и позволяют наблюдать за действиями всего экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января Минобороны России показало видеозапись подготовки экипажей Т-90М «Прорыв» в зоне СВО. На кадрах можно увидеть, как военнослужащие отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения танка с закрытых и открытых позиций, а также управляют техникой, которая движется по труднопроходимой местности.

Военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин заявил 30 января, что Т-90М не уступает по характеристикам американскому M1 Abrams и британскому Challenger 2. Он отметил, что российская боевая машина обладает меньшим весом, высокой манёвренностью и скорострельностью, а также повышенной дальностью ведения боя.