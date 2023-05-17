МИД Индии посоветовал Боррелю посмотреть регламент ЕС, прежде чем угрожать Нью-Дели из-за нефти

Нью-Дели, , 08:28 — REGNUM До того как угрожать Индии ограничениями из-за продажи её продуктов переработки нефти из России, главе евродипломатии Жозепу Боррелю стоит изучить документы Европейского союза. Об этом 17 мая заявил глава индийского министерства иностранных дел Субраманьям Джайшанкар, его слова цитирует агентство ANI.

Субраманьям Джайшанкар © Алексей Куденко/РИА Новости

«Посмотрите на правила Совета ЕС: российская нефть существенно трансформируется в третьей стране и больше не рассматривается как российская. Я бы настоятельно призвал вас взглянуть на постановление Совета [ЕС] 833/2014», — сказал он.

Названный документ является регламентом ЕС о санкциях против России из-за конфликта на Украине. Ранее Брюссель в разъяснениях по санкционным мерам указывал, что в сообщество можно ввозить произведённые в третьих странах нефтепродукты из российской нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая Борель призвал ЕС принять меры в отношении Индии, перерабатывающей российскую нефть для продажи этих продуктов в Европе. Глава евродипломатии отметил, что ему неловко от того, что большая часть российской нефти якобы снова оказывается в европейских странах в качестве очищенного топлива.