Шебекино, Белгородская область, 17 мая, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Украинский беспилотник сбросил боеприпасы на здание пропускного пункта «Шебекино» (Белгородская область), сообщил 17 мая Telegram-канал SHOT.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

В ночь на 17 мая в Шебекино произошёл пожар после проникновения на территорию Белгородской области беспилотника. Он сбросил два боеприпаса на автомобильный пропускной пункт «Шебекино».

Ссылаясь на свой источник, канал отмечает, что украинский дрон сбросил на пункт пропуска две миномётные мины. Вспыхнувший пожар быстро потушили, пострадавших нет.

ВСУ 8 мая обстреляли Шебекино, возле жилых домов взорвались снаряды, выпущенные со стороны Украины. Четыре мирных жителя госпитализированы.