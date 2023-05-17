ВСУ за 15 минут выпустили 11 снарядов по Донецку и Горловке

Донецк, , 08:08 — REGNUM Украинские военные утром 17 мая в течение 15 минут обстреливали Кировский район Донецка и Горловку. Об этом 17 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обломки российского средства ПВО, сбившего ракету над Донецком © Николай Тришин/ТАСС

Отмечается, что обстрел Кировского района Донецка со стороны ВСУ был осуществлён в 07:15 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 07:30 украинские военные обстреляли Горловку, выпустив по городу шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая украинские военные нанесли ракетный удар по территории элеватора в Бердянске. В результате обстрела ВСУ вспыхнул пожар и выбило стёкла в расположенных поблизости домах.