Лос-Анджелес, США, 17 мая, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Два человека, в том числе сотрудник полиции, серьёзно пострадали в результате нападения сотен пчёл, заполонивших район Энсино в американском городе Лос-Анджелесе. Об этом 16 мая сообщил телеканал CBS News.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пчёлы

Уточняется, что множество пчёл, появившихся в городе по неизвестным причинам, привели к хаосу на улицах. Предполагается, что жалящие насекомые могли вырваться из какого-нибудь улья, когда их потревожили при ремонте, который проводился в одном из жилых частных домов. Специалист по пчеловодству пояснил, что рабочие могли слишком близко подойти к улью, а возможно, и опрокинуть его, приведя в бешенство пчёл.

Отмечается, что сотрудник полиции пострадал, когда пытался сесть в автомобиль, но пчёлы стали садиться ему на руки и лицо. Пытаясь стряхнуть злобных насекомых, полицейский споткнулся и упал, сильно ударившись головой об асфальт. Второй пострадавший, водитель службы доставки, был госпитализирован со множественными пчелиными укусами.

Специалисты местной компании по удалению пчёл All Valley Honey & Bee обнаружили улей, из которого, предположительно, вылетели пчёлы, и начали операцию по обезвреживанию роя. В это время полиция города оцепила район и предупредила жителей, чтобы они оставались в помещениях с закрытыми окнами и дверями.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели шести человек после ДТП в Никарагуа из-за нападения пчёл-убийц.