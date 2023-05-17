Москва, 17 мая, 2023, 08:03 — ИА Регнум. Четыре родных брата служат в зоне специальной военной операции в составе расчёта 152-мм артиллерийской установки «Гиацинт-Б», сообщило в своем Telegram-канале 17 мая Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобождённые территории. СВО

Ведомство разместило видеоролик о службе бойцов. Трое из них являются близнецами. Их призвали в рамках частичной мобилизации.

Кроме того, службу вместе с бойцами несет их старший брат, который прибыл добровольцем.

«Как пришли повестки, мы приехали в военкомат. Старший пошёл добровольно с нами. Мы бы и втроем справились. Но он не стал бросать нас. … Мы и в детстве друг от друга никуда. Так же и на работе работали — всегда вместе…» — заявил один из братьев, наводчик артиллерийского орудия с позывным Весна.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России опубликовало в своем Telegram-канале видеозапись беседы с бойцом с позывным Шама, служащим в составе реактивной батареи. Он рассказал, как собака по кличке Альба помогла выявить военную технику ВСУ, скрытую в поле возле позиций российских военных.