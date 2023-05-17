МИД Индии отверг предложение Борреля об ограничении на импорт нефтепродуктов из российской нефти

Нью-Дели, , 07:50 — REGNUM Глава министерства иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар отверг заявление главы внешнеполитической службы Европейского союза Жозепа Борреля о необходимости ограничить импорт индийских нефтепродуктов, произведённых из российского сырья.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Джайшанкар обратил внимание на то, что индийские нефтеперерабатывающие компании существенно перерабатывают импортируемое из России сырьё, что соответствует постановлению Совета ЕС 833/2014.

«Посмотрите на правила Совета ЕС, российская нефть существенно перерабатывается в третьих странах и больше не рассматривается как российская», — приводит слова главы индийского МИД агентство ANI.

Накануне Жозеп Боррель призвал Европейский союз обратить внимание на то, что многие развивающиеся страны в первую очередь исходят из собственных интересов, а не полностью поддерживают политику Запада. По его словам, ЕС необходимо проделать «большой объём работы» с такими странами.