Нью-Дели, 17 мая, 2023, 07:50 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар отверг заявление главы внешнеполитической службы Европейского союза Жозепа Борреля о необходимости ограничить импорт индийских нефтепродуктов, произведённых из российского сырья.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Джайшанкар обратил внимание на то, что индийские нефтеперерабатывающие компании существенно перерабатывают импортируемое из России сырьё, что соответствует постановлению Совета ЕС 833/2014.

«Посмотрите на правила Совета ЕС, российская нефть существенно перерабатывается в третьих странах и больше не рассматривается как российская», — приводит слова главы индийского МИД агентство ANI.

Накануне Жозеп Боррель призвал Европейский союз обратить внимание на то, что многие развивающиеся страны в первую очередь исходят из собственных интересов, а не полностью поддерживают политику Запада. По его словам, ЕС необходимо проделать «большой объём работы» с такими странами.