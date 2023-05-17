В США отели начали выселение бездомных ветеранов, чтобы заселить мигрантов ради прибыли

Нью-Йорк, США, , 07:42 — REGNUM Ветеранов, у которых нет своего жилья, начали выселять владельцы отелей в США ради заселения на освободившиеся места мигрантов. Об этом 16 мая сообщила обозреватель Newsweek Джулия Карбонаро.

Портреты мигрантов на фоне американского флага

Журналист пояснила, что обмен ветеранов на мигрантов позволяет владельцам отелей получить дополнительную прибыль в размере до ста долларов за ночь. Карбонаро рассказала о как минимум 20 ветеранах, которых буквально выгнали на улицу. В ситуацию вмешались правозащитники, которые помогли поселить ветеранов в другие отели.

Представитель благотворительного фонда Брайан Малер пояснил, что администрация президента США Джозефа Байдена, а также губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул на фоне отсутствия планирования и коммуникации привели к кризису в Нью-Йорке, из-за которого ветеранов вынудили уйти на улицу. Малер обратил внимание, что в штате множество людей находятся в группе риска.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Американский союз защиты гражданских свобод подал в федеральный суд иск против администрации президента США Джозефа Байдена, который ограничил предоставление убежища мигрантам.

Новые меры, вступившие в силу в США с 11 мая, предусматривают «презумпцию невозможности предоставления убежища» в случае незаконного пересечения границы этой страны.